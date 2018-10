Yara, Bossetti scrive al cronista di NewsMediaset: “Dai voce alla mia disperazione, sono innocente”

"Caro Enrico, fai giungere a tutti la voce di un innocente condannato al carcere a vita senza MAI potersi difendere. Questa non è una cosa da paese civile. Io sono INNOCENTE e lo griderò finché avrò voce”. Poche righe scritte a mano su un foglio bianco. Massimo Giuseppe Bossetti dalla cella scrive all’inviato di News Mediaset Enrico Fedocci che ha seguito per intero il caso dell’omicidio di Yara Gambirasio , dalla scomparsa della 13enne, il 26 novembre 2010, fino all’arresto del muratore di Mapello e alle fasi processuali culminate con la condanna lo scorso 12 ottobre.

All'indomani della sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato l'ergastolo, Bossetti si fa vivo per la prima volta e lo fa chiedendo al cronista di dare spazio e voce alle sue parole, “gridando la sua innocenza”, anche ora che il giudizio su di lui è diventato definitivo.



“MAI smetterò di lottare con i miei avvocati che mi difendono per sincera convinzione e amore di Giustizia – scrive ancora il 48enne - per dimostrare la mia INNOCENZA!!"

Bossetti Massimo



Ma c'è un'altra lettera che Bossetti ha scritto in questi giorni nella sua cella: è indirizzata ai genitori di Yara. Quell’adolescente che, secondo i giudici, lui ha ucciso a Chignolo d’Isola. Nessuna indiscrezione sui contenuti della missiva. Bossetti nei prossimi giorni potrebbe essere trasferito ad altro istituto di pena, dove potrà cominciare – come lui stesso ha chiesto – a lavorare. Dovranno passare almeno sei mesi dalla sentenza della Cassazione prima di poter presentare ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.​