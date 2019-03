Vento a 120 km/h nel Comasco, danni e disagi: ferite due donne

Forti disagi in Lombardia per il vento che ha soffiato a 120 km/h. Danni per piante cadute e strade interrotte nel Comasco. Due donne sono rimaste ferite in modo lieve a Lurago d'Erba a causa di un albero caduto sul marciapiede, molte le strade interrotte. Sospeso anche il traffico ferroviario sulla Milano-Chiasso tra le stazioni di Albate e Como San Giovanni.