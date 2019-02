Varese, spray al peperoncino al ristorante per non pagare il conto

Fuggi fuggi e panico tra avventori, ma nessun ferito grave, a causa di una sostanza irritante spruzzata in un ristorante giapponese di Saronno , nel Varesotto. Nel locale sono arrivate otto ambulanze e i medici hanno visitato sul posto una ventina di persone (tra cui alcuni bambini piccoli). I carabinieri stanno vagliando le immagini: l'ipotesi è che qualcuno abbia spruzzato dello spray al peperoncino per non pagare il conto.

I sospetti, secondo il racconto del titolare del locale, si concentrerebbero su un gruppo di undici persone, le uniche a non farsi trovare fuori sul marciapiede al momento del fuggi fuggi generale dal ristorante. "Erano tutti uomini e avevano bevuto", raccontano dal ristorante. Il conto ammonterebbe a poco più di 400 euro. Ora si indaga per il reato di lesioni personali aggravate e, dalla visione delle telecamere, non dovrebbe essere difficile per i carabinieri risalire agli autori di un gesto che poteva costare caro.