Un uomo ha perso la vita nella Grotta Remeron, nel territorio del Comune di Comerio, in provincia di Varese. La vittima, uno speleologo esperto, stava affrontando la sezione non aperta al pubblico quando è scivolata in corrispondenza del primo pozzo di 15 metri di profondità. La caduta è risultata fatale. I suoi compagni di escursione hanno tentato inutilmente di rianimarlo e hanno dato l'allarme uscendo e chiamando il 112.