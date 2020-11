Varese, regalò mazzo di fiori alla concittadina 103enne: la Corte dei Conti richiama il sindaco dopo 2 anni

Donò un mazzo di fiori dal valore di 50 euro per il compleanno della concittadina 103enne. Due anni dopo arriva il richiamo della Corte Conte. È successo a Cuasso al Monte, in provincia di Varese, dove il sindaco Francesco Ziliani ha ricevuto una lettera dall'organo dello Stato che richiama formalmente il comune lombardo per aver speso dei soldi pubblici per un atto "non finalizzato ad aumentare il prestigio del comune".

"La Corte dei Conti ci rimprovera per 50 euro - racconta il sindaco a "Mattino Cinque" - dati a una signora che era l'emblema del paese, perché aveva lavorato prima come sarta e poi come commessa di un negozio di alimentari e conosceva tutti i cittadini di questo comune". "Non siamo stati sanzionati perché la cifra è considerata minima - chiarisce Francesco Ziliani - ma per inviare questo documento, l'ente ne avrà spesi almeno 200 o 300 euro".