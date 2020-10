Varese, maxi sequestro di armi da guerra: quattro arresti

ansa

La polizia di Varese, nell'ambito di un'inchiesta diretta dalla procura di Busto Arsizio, ha arrestato quattro persone coinvolte in un traffico internazionale illegale di armi da guerra. La Digos ha sequestrato, in appartamenti e cantine in uso agli arrestati, un arsenale: oltre 50 tra mitragliatori, fucili di assalto, carabine e pistole. Sequestrati anche 14 esplosivi, granate, numerosi pezzi di armi, serbatoi per cartucce e oltre 10mila munizioni.