Varese, "guardate se devo operare questo 'frocio' di m...": primario sospeso

Come riportato dal Tg3, l'episodio è avvenuto il 25 marzo, in piena pandemia da Covid-9. "Non è giusto che in questo periodo di emergenza debba perdere tempo per operare questi 'froci'", avrebbe affermato il primario in sala operatoria.

Un altro medico presente in sala operatoria, infastidito dal comportamento offensivo e non professionale del primario, gli avrebbe detto: "Io sono 'frocio', lei ha qualche problema con i 'froci'?". A quel punto il primario avrebbe invitato il collega ad uscire dalla sala.

L'intervento si sarebbe quindi concluso "con nervosismo e frettolosità", con il medico che avrebbe reiterato gli insulti omofobi. L'Ordine dei Medici di Varese ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Al momento né l'azienda ospedaliera né il primario hanno commentato l'accaduto.

Giovanni Boschini, presidente Arcigay Varese, ha voluto ringraziare chi ha presentato l’esposto: "Al paziente coinvolto va tutta la nostra solidarietà. Oltre alle sanzioni sarebbe utile anche avviare un percorso formativo e per questo ci rendiamo disponibili a collaborare con l'azienda ospedaliera per percorsi di educazione alle diversità, affinché a nessun altro paziente possa capitare nuovamente una disavventura simile".