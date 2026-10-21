Morta dopo lo scontro con l'ex, audio choc di Fulvio Ielmini a "Dentro la notizia": "Ho sempre pensato a una vendetta simile"
La trasmissione in esclusiva diffonde anche un'immagine inedita dell'uomo mentre supplica Pierina Buffon
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"Prima di morire d'infarto ammazzo la persona che l'ha fatto, chi se ne frega". Sono solo alcune delle parole attribuite a Fulvio Ielmini, il 73enne indagato per femminicidio dopo lo scontro frontale di venerdì scorso a Cassano Magnago (Varese) costato la vita alla ex compagna, Pierina Buffon, 69 anni. Come riporta un audio trasmesso in esclusiva a "Dentro la Notizia" l'uomo si lascia andare a esternazioni di rabbia.
"Non mi fermo, te l'ho detto, non mi fermo". Nelle frasi l'uomo, indagato con l'aggravante dei futili motivi, sfoga risentimento nei confronti della donna che a giugno aveva deciso di interrompere la relazione dopo otto anni. "Lo sai che io l'ho sempre pensata una vendetta del genere. L'ho anche detto all'avvocato: che non mi taglino le gambe perché io reagisco", si sente nella registrazione diffusa dalla trasmissione di Canale 5.
In un altro passaggio, la voce attribuita a Ielmini dice: "Te l'ho detto se riesci a fermarmi bene se no io me la studio in un modo o nell'altro". E ancora: "Ma io non la voglio uccidere, sto soffrendo troppo, perché non c'è una punizione per queste donne qua?". A documentare la fine della relazione c'è anche una fotografia, risalente al 14 settembre scorso, che ritrae la coppia in un bar. Nell'immagine Pierina è seduta a un tavolino mentre Ielmini è inginocchiato davanti in una scena che sembrerebbe mostrare il tentativo dell'uomo di supplicarla a tornare insieme.