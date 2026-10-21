Morta dopo lo scontro con l'ex, audio choc di Fulvio Ielmini a "Dentro la notizia": "Ho sempre pensato a una vendetta simile"

In un altro passaggio, la voce attribuita a Ielmini dice: "Te l'ho detto se riesci a fermarmi bene se no io me la studio in un modo o nell'altro". E ancora: "Ma io non la voglio uccidere, sto soffrendo troppo, perché non c'è una punizione per queste donne qua?". A documentare la fine della relazione c'è anche una fotografia, risalente al 14 settembre scorso, che ritrae la coppia in un bar. Nell'immagine Pierina è seduta a un tavolino mentre Ielmini è inginocchiato davanti in una scena che sembrerebbe mostrare il tentativo dell'uomo di supplicarla a tornare insieme.