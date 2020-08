Varese, 20enne muore annegata dopo tuffo nel lago Maggiore

Una 20enne è morta nelle acque del lago Maggiore. La ragazza si era tuffata per un bagno ma ha avuto difficoltà e non è riuscita a tornare a riva, sulla spiaggia di Arolo di Leggiuno (Varese), ai confini con il Verbano. L'allarme è stato lanciato da un bagnante che l'ha vista sbracciarsi. Per la giovane non c'è stato niente da fare: il corpo senza vita è stato recuperato circa un'ora dopo a sei metri di profondità.