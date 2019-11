Valle Camonica, il sindaco deve 1100 euro allo Stato: li restituisce in monetine da un centesimo | L'intervista

Da Roma gli è arrivata una notifica inaspettata. Il sindaco di Malegno, borgo di 2000 anime in Valle Camonica, viene chiamato a restituire quanto incassato dal "Cinque per mille" dei suoi concittadini nel 2014 perché il rendiconto delle spese è arrivato in ritardo di 20 giorni. La legge è legge, per carità, ma al primo cittadino quella multa proprio non va giù e decide quindi di inscenare la sua personale protesta.

Ha riempito dei sacchi di juta con monetine da un centesimo fino all'ammontare della cifra richiesta dallo Stato: vale a dire esattamente 1.101,36 euro.