Val Bregaglia, precipitano in cascate dell'Acquafraggia: un morto e un ferito grave

ansa

E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto alle cascate dell'Acquafraggia, a Piuro (in provincia di Sondrio), in Val Bregaglia. Una donna di 42 anni e un uomo di 36 sono scivolati da un sentiero del parco precipitando da un'altezza di decine e decine di metri, per poi finire nell'acqua ghiacciata del bacino sottostante. Il ferito è stato portato in ospedale con l'elisoccorso.