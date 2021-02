Vaccini, in Lombardia per gli over 80 si inizia il 18 febbraio

Ansa

Si è messa in moto la macchina per la vaccinazione anti-Covid di massa in Lombardia. Le prime somministrazioni saranno per gli over 80 a partire dal 18 febbraio (e non il 24 come detto in precedenza). L'annuncio è del presidente Attilio Fontana e dalla vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti, che hanno firmato una lettera indirizzata ai cittadini lombardi. Da lunedì 15 dovrebbe essere on line il portale per aderire alla campagna.