Vaccini, in Lombardia al via somministrazione in farmacia

IPA

Parte da oggi in Lombardia la possibilità di vaccinarsi anche in farmacia contro il virus SarsCoV2, con il siero monodose Johnson and Johnson. Si partirá con una fase sperimentale in 21 presìdi nelle 12 province. Sarà possibile prenotare la vaccinazione direttamente nella farmacia aderente più vicina. La somministrazione sarà eseguita dai farmacisti che si sono formati ai corsi appositi.