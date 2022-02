Uomo travolto e ucciso da un treno in Brianza, indagini in corso

Un uomo è morto travolto da un treno in Brianza: l'incidente si è verificato poco prima delle 12 di mercoledì all'altezza della stazione ferroviaria di Lissone.

Il macchinista del convoglio, un treno regionale diretto a Milano, non ha potuto fare nulla per evitare l'uomo. Ancora ignote le generalità della vittima, e poco chiara, per ora, è anche la dinamica dell'incidente sulla quale sono al lavoro polizia ferroviaria e carabinieri.