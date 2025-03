Uomo in metro con un fucile a Milano, era un'arma giocattolo: rientrava da una festa in maschera

Prima di viaggiare in metro, l'uomo era stato a una festa presso un'associazione milanese e aveva acquistato il fucile giocattolo, munito di regolare tappo rosso, "per mascherarsi da poliziotto". Quando è stato ripreso dalle telecamere, stava appunto rientrando dall'evento in maschera alla comunità protetta in cui vive. L'avvocato ha precisato anche che il giorno stesso la sorella dell'uomo aveva avvisato il 112 dell'equivoco, rassicurando sulla totale assenza di minaccia per la sicurezza pubblica.