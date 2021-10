C'è anche l'infettivologo Massimo Galli tra i docenti indagati nell'inchiesta della procura di Milano su presunte irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso della facoltà di Medicina per l'assunzione di docenti, assistenti e dirigenti ospedalieri. Tra le accuse ipotizzate, associazione per delinquere, corruzione e abuso di ufficio. In tutto sono 33 gli indagati, tra cui 24 docenti delle Università di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo.

Il pm: "Galli favorì le assunzioni di alcuni candidati" - In qualità di professore all'Università degli Studi di Milano, dipartimento di Scienze biomediche e cliniche al Sacco, e di direttore del reparto di Malattie infettive, Massimo Galli avrebbe "turbato" con "promesse e collusioni" la procedura per assumere a tempo determinato "4 dirigenti biologi" per favorire in particolare "due candidate". E' questo uno degli episodi contestati all'infettivologo, come scrive il pm nel decreto, precisando che avrebbe agito in concorso con il direttore generale della Asst Fatebenefratelli Alessandro Visconti e con la collega Manuela Nebuloni.

Concorso "truccato" - Sempre secondo il pm, Galli avrebbe truccato il "concorso" per favorire un candidato risultato vincente e avrebbe commesso un falso come componente della "commissione giudicatrice" sul verbale di "valutazione dei candidati" il 14 febbraio 2020. Avrebbe attestato che il "prospetto contenente i punteggi attribuiti fosse il risultato del lavoro collegiale", mentre fu "concordato" solo dopo.

La vicenda in cui Galli è coinvolto riguarda la facoltà di Medicina e odontoiatria dell'Università Statale di Milano. La procura del capoluogo lombardo ha inoltre eseguito quattro richieste di consegne di atti e documenti con eventuale perquisizione in caso di mancata consegna, nove richieste di consegna di atti e documenti; nove decreti di esibizione di documentazione in originale, comprensivi dell'acquisizione del contenuto delle caselle di posta elettronica di 29 tra mail personali di docenti e utilizzate presso gli atenei.