Ucciso per aver violentato la nipote, lo zio della piccola: "Io lo avrei fatto soffrire"

"Personalmente l'avrei fatto premeditato, e avrei premeditato anche come farlo soffrire di più." Non ha dubbi lo zio della bambina di Rozzano (Milano) che a soli sette anni sarebbe stata vittima di abusi da parte del nonno. L'anziano è stato ucciso dall'ex genero, Emanuele Spavone, che venuto a conoscenza dei fatti si sarebbe vendicato, decidendo poi di costituirsi alla polizia.



Le telecamere di "Stasera Italia" hanno raccolto il parere dello zio della piccola, che difende l'omicida. Ma in paese non è l'unico a pensarla così: anche Manuela, un'amica della famiglia Crisanti, ritiene che il papà abbia fatto bene: "Se toccano i miei figli io ho il diritto di uccidere".