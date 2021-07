Ucciso in piazza a Voghera, gip: "Assessore consapevole sue azioni"

Nell'ordinanza con cui sono stati confermati i domiciliari per l'assessore alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici per l'uccisione di Youns El Bossettiaou, il gip di Pavia ha scritto di "pericolosità dell'indagato". Il gip ha aggiunto che "lo stesso Adriatici ha dichiarato di aver estratto la pistola dalla tasca in un momento in cui era ancora lucido e consapevole delle proprie azioni".