Uccise il figlio di 7 anni nel Varesotto, Davide Paitoni si è suicidato in carcere

Davide Paitoni, il 40enne che il primo gennaio ha ucciso il figlio di 7 anni a Morazzone, si è suicidato in carcere a Milano.

Lunedì il gip aveva negato la perizia psichiatrica chiesta dal difensore, stabilendo che le modalità con cui commise il reato erano talmente chiare da non rendere necessario l'esame. Paitoni sarebbe dovuto comparire in aula a Varese martedì, per il tentato omicidio di un collega avvenuto ad Azzate nel 2021.