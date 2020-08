Uccisa da un treno nel Lodigiano, un testimone ha visto le sbarre alzarsi

Un testimone oculare, già sentito dagli inquirenti, ha assistito all'incidente ferroviario costato la vita a una 34enne a Maleo (Lodi). L'uomo ha spiegato di aver visto le due sbarre del passaggio a livello abbassate. Poi, improvvisamente, ha visto la sbarra per chi procedeva da Codogno verso Maleo rialzarsi, come se il treno fosse già passato. La vittima si è quindi rimessa in moto ma, in quel momento, è transitato il convoglio che l'ha travolta.