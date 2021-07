Trovate morte le due donne investite da una mietitrebbia nel Milanese

Sono state trovate morte le due donne di origine marocchina scomparse a San Giuliano Milanese, a pochi passi da Milano: una delle due venerdì mattina aveva dato l'allarme al 112 spiegando che entrambe erano state investite da una mietitrebbia in un campo di mais. Dopo la telefonata, che si era interrotta bruscamente, erano partite le ricerche: quasi 36 ore carabinieri e vigili del fuoco hanno trovato i corpi.

Nella telefonata, partita venerdì mattina intorno alle 11:30, una giovane aveva chiesto aiuto in lingua araba, dicendo di trovarsi in un campo di mais e raccontando che lei e una sua amica erano state investite da una mietitrebbia. La giovane aveva fatto in tempo a dire che la sua amica era morta e che lei era gravemente ferita prima che la linea cadesse bruscamente e il cellulare diventasse irraggiungibile.

I carabinieri a quel punto hanno identificato le celle alle quali il telefono si era agganciato durante la telefonata, e hanno iniziato a setacciare i campi della zona anche con l'intervento di elicotteri, unità cinofile e protezione civile. Nel frattempo le due giovani donne, una 28enne e una 32enne, sono state identificate, e sono state avvertite le famiglie che ancora non avevano presentato denuncia di scomparsa. Solo dopo molte ore di ricerche, intorno alle 19:50 di domenica i corpi delle due sono stati ritrovati in un campo di mais che costeggia la tangenziale Ovest.