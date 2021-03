Tribunale Milano, Fabrizio Corona: "Mi dispiace se ho sbagliato, chiedo scusa"

Instagram

"Mi dispiace se ho sbagliato, vi chiedo scusa, perdono". Termina così il messaggio che Fabrizio Corona leggerà in aula davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano che dovranno pronunciarsi sulla cosiddetta "revoca del differimento pena" dell'ex agente dei vip. Corona, ai domiciliari, potrebbe dover tornare in carcere se i giudici decidessero che dovrà scontare nuovamente i 9 mesi già trascorsi in prova ai servizi sociali.