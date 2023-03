Traffico di influenze, chiuse le indagini su Grillo e Onorato

La procura di Milano ha chiuso le indagini su Beppe Grillo e Vincenzo Onorato, patron del gruppo Moby, accusati di traffico di influenze per una presunta "mediazione illecita" da parte del fondatore dei Cinque Stelle.

Stando a quanto era stato ricostruito nelle indagini, in cambio di contratti per fare pubblicità a Moby sul suo blog, tra il 2018 e il 2019 Grillo avrebbe inoltrato ad alcuni parlamentari del M5S le richieste di aiuto avanzate dall'armatore, suo amico di lunga data, quando la compagnia era in crisi finanziaria.