Torna il pubblico alla Scala e c'è anche Liliana Segre: "Bellissimo"

"E' una bellissima cosa ritornare alla Scala. Non so se è un segno di rinascita, ma deve esserlo". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre, arrivando al teatro alla Scala di Milano per il concerto di riapertura diretto dal maestro Riccardo Chailly, il primo dopo 199 giorni di chiusura per le limitazioni anti Covid. "La Scala dà il buon esempio, speriamo possa trascinare altro" ha aggiunto il sindaco Giuseppe Sala.