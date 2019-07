Terrore sul bus, i bambini eroi Adam e Ramy sono cittadini italiani

Bus dirottato nel Milanese, al Comune di Crema la cerimonia per la cittadinanza di Adam e Ramy Facebook 1 di 6 Facebook 2 di 6 Facebook 3 di 6 Facebook 4 di 6 Facebook 5 di 6 Facebook 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Cittadini dei nostri cuori, prima ancora che dell'Italia, un Paese che vi chiediamo di continuare ad amare e servire", ha detto il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, rivolgendosi ai due ragazzini che, con un atto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei suoi decreti definisce "di alto valore etico e civico", hanno contribuito in modo decisivo a sventare la tentata strage del sequestratore dell'autobus.



La trascrizione è l'ultimo atto formale dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata l'11 giugno, il decreto del presidente della Repubblica del 14 giugno, e la richiesta ufficiale dei genitori di trascrizione dell'atto avvenuta due settimane fa. Trascrizione necessaria, per esempio, per la richiesta di carta d'identità che i due ragazzi hanno già presentato all'Anagrafe dopo la cerimonia.