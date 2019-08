Tampona 2 giovani dopo una lite nella Bergamasca: uno è morto, l'altro gravissimo | Il 33enne si costituisce: arrestato

Un ragazzo morto, uno in gravissime condizioni e uno arrestato: è il tragico bilancio di un tamponamento avvenuto nelle prime ore della mattina ad Azzano San Paolo (Bergamo). La vittima è il 21enne Luca Carissimi, mentre il giovane ricoverato in terapia intensiva è il 18enne Matteo Ferrari, entrambi di Bergamo. Il 33enne al volante della vettura, che avrebbe agito volontariamente dopo una lite, si è costituito ed è stato arrestato.

Gli investigatori stanno tentando di ricostruire l'accaduto. Secondo le prime informazioni, intorno alle 4 del mattino i giovani erano appena usciti da una discoteca nei pressi di Orio al Serio (Bergamo) e viaggiavano in sella a uno scooter quando sono stati tamponati violentemente da un'auto, guidata dal 33enne di Curno.



In un primo momento l'uomo si è allontanato dal luogo dell'incidente, per poi presentarsi più tardi alla polizia. Sembra che fra i tre ci fosse stata prima una lite per futili motivi, forse degli apprezzamenti poco graditi verso una ragazza, ma questo aspetto è ancora al vaglio degli inquirenti. Il giovane al volante della vettura è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso ed è risultato positivo all'alcol test. Dopo l'arresto ha avuto un malore ed è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni.