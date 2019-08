Superenalotto, vincita da record: è caccia al nuovo supermilionario

209 milioni di euro: una cifra che fa girare la testa al solo pensiero. E' il montepremi del 'sei' da record centrato a Lodi martedì 13 agosto con una schedina da due euro e una combinazione di numeri generata casualmente dal computer. Ora è caccia al supermilionario: per adesso non è dato sapere se il fortunato sia qualcuno del posto o un cliente di passaggio che ha voluto tentare la sorte. Ha 90 giorni di tempo per richiedere la vincita. Dal lancio del gioco nel 1997 a oggi gli italiani hanno speso 43 miliardi di euro nella caccia alla sestina dei sogni. Il jackpot non veniva centrato da un anno.