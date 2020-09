Subacqueo annega nel lago di Garda davanti alla moglie

Dramma nelle acque del lago di Garda, a Toscolano Maderno, nel Bresciano dove un sub non è più riemerso durante un'esercitazione. L'uomo, 41 anni, era appassionato di apnea ed era sceso in acqua con muta e pinne, ma senza ossigeno. A lanciare l'allarme sono stati la moglie con i due figli che hanno capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Dopo alcune ore di ricerche il corpo ormai senza vita è stato recuperato a 28 metri di profondità.