Strage Paderno Dugnano, l'avvocato del 17enne: "Oggi l'udienza per la convalida del fermo"

"Oggi è previsto l'interrogatorio dell'udienza di convalida - ha esordito il legale - Il ragazzo per la terza volta spiegherà quanto accaduto, non so se il giudice che finora non l'ha mai sentito vorrà fare qualche domanda più specifica su alcuni particolari".



Quindi ha proseguito: "Lui è pronto a spiegare di nuovo, nei limiti delle sue possibilità e dei suoi ricordi, quello che è successo. Ovviamente sarà un interrogatorio più complicato e difficile perché ogni volta che ripercorre quel racconto per lui è una sofferenza".