Strage Erba, Azouz indagato per aver calunniato Olindo e Rosa

Azouz Marzouk è indagato per calunnia per aver "incolpato ingiustamente" Olindo Romano e Rosa Bazzi, nella sua istanza di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per la coppia, accusata della strage di Erba del dicembre 2006. Marzouk aveva messo in dubbio la colpevolezza della coppia, ma così facendo li avrebbe accusati "ingiustamente" di aver confessato il falso.