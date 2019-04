Strage di Erba, detenuto rinuncia a semilibertà per non allontanarsi da Rosa Bazzi

"Signor giudice, rinuncio alla semilibertà per non dovermi separare da Rosa Bazzi". Sono queste le parole risuonate in un'aula del Tribunale di Milano. Venivano pronunciate da un detenuto del carcere di Bollate, vicino di cella della donna che con il marito Olindo Romano sconta l'ergastolo per la strage di Erba. L'uomo ha così di fatto rinunciato alla possibilità di lavorare fuori dall'istituto penitenziario per non dover lasciare la sezione in cui si trova attualmente con la donna.