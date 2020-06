Statua di Indro Montanelli, si indaga per imbrattamento: al vaglio le immagini delle telecamere

La Procura di Milano aprirà un fascicolo per imbrattamento a carico di ignoti sul caso della statua di Indro Montanelli , ritrovata con una scritta nera "razzista e stupratore" sulla base . Sulla statua, all'interno dei giardini di via Palestro, sono anche stati versati barattoli di vernice rossa. E' stato disposta la visualizzazione di tutti i filmati delle telecamere nei pressi del parco per cercare di individuare i responsabili.

Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo milanese, ha delegato la Digos ad indagare sull'accaduto. Non è la prima volta che la statua del giornalista viene presa di mira, dato che già nel 2019 venne imbrattata con della vernice rosa nel corso di una manifestazione per l'8 marzo .

Qualche giorno fa i Sentinelli di Milano hanno chiesto la rimozione della statua sull'onda delle manifestazioni antirazziste scoppiate in tutto il mondo dopo l'uccisione di George Floyd. "La nostra proposta civile, fatta in settimana alla luce del sole proprio per permettere una discussione pubblica, non contemplava altro", scrive ora l'associazione su Facebook.

I Sentinelli spiegano che "la lettera mandata a sindaco e consiglio comunale la rifaremmo anche ora. Perché non c'è alcuna violenza nell'esprimere il proprio pensiero in modo trasparente. Quel parco di Milano - proseguono - deve liberarsi di un nome che non fa onore alla nostra città. E peggio di una vernice rossa c'è chi, senza entrare nel merito della nostra proposta, preferisce buttarla in caciara vendendoci come degli integralisti".