Spedizione punitiva Seregno, la madre del 15enne: "Me lo potevano ammazzare, solo per una questione di ragazzine"

La spedizione punitiva di Seregno non è finita in tragedia per un caso.

Tutti, dalla famiglia del 15enne agli investigatori gridano al miracolo. Il risentimento che cova per alcuni messaggi inviati a una ragazzina, cose da adolescenti, che dovrebbero essere superate in fretta per poco non lo vedevano farsi stritolare da un treno in transito alla stazione del paese in provincia di Monza. E un video, che immortala quei drammatici momenti, conferma quanto la buona sorte sia stata decisiva.