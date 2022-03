Sparita da 2 settimane con la bambina di 9 anni, l'ex marito: "Torna a casa"

Si indaga per sottrazione di minore

- Sul caso, scrive il "Corriere della Sera", la Procura di Lecco ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore, dopo la denuncia ai carabinieri di Somma. Subito è stato diffuso l'identikit di madre e figlia: la donna, alta un metro e 75, corporatura esile, ha capelli castani e occhi azzurri e "presenta diversi tatuaggi, in particolare uno raffigurante un serpente sul dito anulare della mano sinistra e un altro sulla spalla destra".

"Torna, i ragazzi sono preoccupati

- "Non è questo il modo di risolvere i problemi - è il messaggio di Zardini alla ex moglie -. Cerchiamo un dialogo per il bene dei ragazzi. Questa fuga sta preoccupando tutti quanti, anche gli altri tuoi figli. Cerchiamo in tutti i modi di parlare. E ritorna".

Il divorzio e i tre figli

- Il proprietario dell'appartamento in cui la donna viveva in affitto ha detto all'ex marito di aver ricevuto la disdetta. La Lucifero e Zardini sono separati dal 2014 e divorziati da sei anni. Lei ha vissuto prima a Rho (Milano), poi a Olgiate. I due figli maschi erano stati affidati al padre, la piccola alla donna, ma le condizioni sarebbero presto state modificate e anche la bambina sarebbe andata a vivere con il padre, con la possibilità della madre di vederla ogni due settimane con i due fratelli. In passato, la donna aveva più volte manifestato la volontà di andarsene lontano, forse in Spagna. Annalisa non guida e non ha un'auto e potrebbe quindi essere stata aiutata da qualcuno ad allontanarsi.

L'ultimo contatto

- Alle maestre della bimba, che a Olgiate frequenta la quarta elementare, aveva detto che entrambe sarebbero tornate con il padre. E così nessuno si è allarmato quando la bimba non è andata in classe il 14 marzo. Nella casa del padre però madre e figlia non sono mai arrivate. La settimana prima della scomparsa, la donna aveva portato nell'abitazione dell'ex alcuni abiti della bambina per il suo trasferimento. Ma poi è sparita.

Ti potrebbe interessare anche: