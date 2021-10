Australia, bimba di 4 anni scompare di notte da un campeggio

Una bambina di quattro anni, Cleo Smith , è scomparsa dal campeggio Blowholes nell' Australia occidentale mentre era invacanza con la famiglia. L'ultima volta che è stata vista - sabato all'1.30 - si trovava in tenda con i genitori. Intorno alle 6.30, la mamma si è svegliata e non l'ha più trovata. La polizia ha espresso "grave preoccupazione", ha diffuso la foto della piccola, del suo pigiamino e del sacco a pelo (anche quest'ultimo sparito insieme a lei) e lanciato un appello a tutti i visitatori del campeggio affinché chiunque abbia visto qualcosa lo segnali immediatamente.

Il caso - La mamma della piccola, Ellie Smith, ha raccontato che intorno all'1.30 la figlia si è svegliata chiedendo dell'acqua. Da allora non ha più visto la bambina. Qualche ora dopo, intorno alle 6 del mattino, ha trovato la tenda aperta e la piccola non c'era più. "Tutti ci chiedono se abbiamo bisogno di qualcosa, ma l'unica cosa che vorremmo è riavere nostra figlia a casa", ha detto la donna ai media locali, come riporta il Guardian.

Le ricerche - Le ricerche via mare e via terra vanno avanti da quattro giorni. Per ora, le autorità non hanno avanzato alcuna ipotesi: tutte le piste restano aperte.