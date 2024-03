Somma Lombardo (Va), una paziente affetta da patologia cronica: "Prima disponibilità per una mammografia? Nel 2026"

Da anni Pamela, residente a Somma Lombardo (Varese), soffre di artrite reumatoide e, come spiega all'inviato di "E' Sempre Cartabianca", deve affrontare lunghe liste d'attesa per esami di controllo come la mammografia. "L'esame è stato prescritto a novembre 2023 e il centro unico prenotazioni mi ha comunicato che la prima disponibilità è nel 2026. Tramite il privato invece è immediata", spiega Pamela che insieme all'associazione "Malattie reumatologiche rare" chiede alle istituzioni una riduzione dei tempi di attesa nella sanità pubblica.

Non solo esami di routine: i tempi di attesa di allungano anche per i controlli relativi alle patologie croniche. "L'impegnativa per i tre esami alla schiena risale allo scorso dicembre e ancora oggi non sono riuscita a prenotarle", dice Pamela che alle telecamere del programma di Rete 4 mostra la prima data disponibile sul calendario delle prenotazioni: ottobre 2024. "Sembra sempre di più una sanità per ricchi", afferma.