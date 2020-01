Smog, a Milano domenica 2 febbraio si va verso lo stop alle auto | Revocate le misure nelle province di Como e Varese

Da giovedì 30 sono revocate le misure temporanee anti-smog di primo livello nei Comuni con più di 30mila e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Como e Varese. Restano attive invece nelle province di Milano, Monza, Lodi, Pavia, Bergamo, Cremona e Mantova. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. A Milano il sindaco Sala conferma l'intenzione di vietare, dalle 10 alle 18, per tutte le auto per domenica 2. Nel capoluogo lombardo Pm10 tra 61-71 microgrammi per metro cubo: è in calo ma tuttavia ancora oltre i limiti.