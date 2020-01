Smog, Sala: "Domenica 2 febbraio a Milano stop alle auto, tutti a piedi, in bici o sui mezzi pubblici"

Domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione delle auto. Lo annuncia il sindaco Beppe Sala sulla sua pagina Facebook. "Le condizioni attuali dell'aria in città - si legge nel post - mi inducono a intervenire in modo contingente. Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici".

"I valori del Pm10 hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell'aria. Quella per l'ambiente è una battaglia di lungo periodo, che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione. Allo

stesso tempo, però, le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente" ha premesso Sala.

Bloccati i diesel a Torino - A Torino il semaforo della qualità dell'aria torna arancione. Da sei giorni l'Arpa ha rilevato nel capoluogo piemontese livelli di micropolveri oltre i limiti d'attenzione con punte di 100 microgrammi al metro cubo. Per questo, fino a giovedì 30 e' stato previsto il blocco delle auto diesel, euro4 compresi, che coinvolgerà anche 22 comuni limitrofi.

Gli altri blocchi in Lombardia - Divieti anti smog a Milano e in altre otto province della regione da domani, dopo il superamento dei limiti di polveri sottili per più giorni: le misure temporanee di primo livello (dallo stop ai veicoli diesel sino a euro 4 alle misure relative a riscaldamento degli edifici ai liquami zootecnici in agricoltura sino al divieto assoluto di falò, barbecue, fuochi d'artificio), saranno attivate nei Comuni con più di 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova. In vista di imminenti condizioni atmosferiche più favorevoli alla dispersione delle polveri sottili, la Regione rivaluterà il mantenimento delle restrizioni.

Emergenza anche in Emilia Romagna - Allerta smog da martedì a giovedì in 22 comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Invece nelle province della Romagna, ossia Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini è previsto un rinforzo della ventilazione che porterà una diminuzione dei livelli di Pm10. Coldiretti sottolinea che "a favorire lo smog è anche un inverno dal meteo estremamente mite con elevate temperature massime, assenza di venti e da oltre un mese mancanza di piogge significative".