Slitta la fase 2 per le palestre della Lombardia, la protesta dei gestori: "Ora siamo trattati noi come untori"

"Era già pronta la mail per augurare un buon rientro il 25 maggio ai nostri 35mila iscritti di Milano; ma è arrivato prima dell'invio il contrordine di Regione Lombardia che fa slittare la riapertura delle palestre al 1° giugno. Siamo più che delusi". Così a Tgcom24 Livio Leardi, ad di GetFit, tra i colossi del fitness a Milano. "Praticamente il 3 giugno riaprono le frontiere ed è un tana libera tutti e noi siamo gli ultimi a ripartire, come se fossimo noi i focolai del coronavirus, e non come si sono dimostrati ospedali, Rsa...". E se si lamentano i grandi club, nelle palestre di quartiere, l'aria che tira non è certo migliore. "Tra affitti e collaboratori, in attesa del Dl Rilancio, è difficilissimo sopravvivere. Alla fine cambia poco tra 25 maggio e 1° giugno: siamo già rovinati", aggiunge Renato De Donato, titolare della Heracles Gymnasium, punto di riferimento sportivo e sociale in via Padova.