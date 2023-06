Sirmione (Brescia), si tuffa nel lago di Garda: muore 25enne

A Sirmione (Brescia), un turista 25enne è morto dopo essersi tuffato nelle acque del Lago di Garda.

Il giovane di Reggio Emilia è andato immediatamente in difficoltà e non è più risalito. Portato in riva da un bagnino e subito soccorso, il ragazzo è stato poi trasferito in elicottero in ospedale ma le sue condizioni sono apparse disperate ed è deceduto poco dopo il suo arrivo.