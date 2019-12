Si ribalta muletto, amputata gamba a un operaio nel Milanese

Un operaio di 20 anni è rimasto schiacciato sotto un muletto che si è ribaltato all'interno di una azienda a San Donato Milanese. Il giovane, trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, ha subito l'amputazione di una gamba. E' in gravi condizioni ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per gli accertamenti.