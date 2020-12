Sgozzato per rapina a Milano, sindaco Sala vedrà prefetto per chiedere più agenti

Milano, rapina vicino alla stazione: ucciso un uomo Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Chiederò al prefetto un incontro per valutare la situazione e prendere le decisioni necessarie per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una nota diffusa dal Comune in riferimento all'omicidio per rapina di un uomo, vicino alla Stazione Centrale.