Sgozzato a Milano, è giallo sulla dinamica: spunta l'ipotesi della lite

La rapina finita male è solo una delle ipotesi a cui lavorano i carabinieri impegnati a risolvere l'omicidio di Stefano Ansaldi, il ginecologo di 65 anni ucciso sabato a Milano. La sensazione degli investigatori è che l'uomo, residente a Napoli, sia giunto in città per un appuntamento ben preciso e che l'omicidio sia scaturito da una lite con persone che conosceva. Se non direttamente, comunque legate a qualche tipo di affare.