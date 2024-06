Sono migliorate le condizioni di Lavinia Limido, la donna sfregiata a Varese, a inizio maggio, dall'ex marito che l'ha aggredita e ha ucciso il padre 71enne di lei. Adesso Lavina potrebbe presto fare ritorno a casa dal suo bambino. Ricoverata dal 6 maggio in ospedale, la donna starebbe molto meglio. Lo fa sapere la madre Marta Criscuolo che, in collegamento a "Pomeriggio Cinque", dichiara: "È dimagrita, ma a casa faremo in modo di prepararle le cose più succulente che la possano aiutare a mettere peso".