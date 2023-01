Seregno (Monza), rifiuta di dare la sua felpa a un gruppo di coetanei: 15enne spinto contro un treno in transito

Il 15enne miracolosamente non è finito sotto il treno

Dopo essere stato spinto violentemente e volontariamente, come emerso dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della stazione, immediatamente acquisite dalle forze dell'ordine, il 15enne ha urtato con lo zainetto contro il treno in movimento, per poi venire trascinato a terra. Miracolosamente non è finito sotto il convoglio. Gli aggressori rischiano un'accusa per tentato omicidio.