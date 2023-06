Seregno (Monza), fa le pulizie in casa e trova un colpo di artiglieria del 1915

L'intervento - A riportare la notizia Il Cittadino di Monza e Brianza e Prima Monza. La 50enne non si è resa conto che quell'ordigno fosse molto pericoloso perché particolarmente sensibile. Il rischio è stato scongiurato dagli artificieri del Comando provinciale di Milano, che sono intervenuti in poche decine di minuti per mettere in sicurezza il proiettile.

Le istruzioni - Cosa fare in caso di ritrovamento di un ordigno inesploso? Bisogna avvisare tempestivamente le forze dell'ordine, che si occuperanno della rimozione in sicurezza. Va inoltre segnalato il pericolo a chiunque si trovi o possa transitare nelle vicinanze. È assolutamente sconsigliato maneggiare l'ordigno o ricoprirlo con altri oggetti o materiali.