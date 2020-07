Sequestro bus, Sy in aula: chiedo giustizia per morti in mare

"Se volete condannarmi fate pure, ma ricordatevi che il mio gesto aveva solo lo scopo di salvare vite umane, perché non se ne poteva più. Tutti i giorni vedevo orrori". Lo ha detto Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo 2019 ha dirottato e incendiato un pullman con a bordo 50 ragazzi, a San Donato Milanese, rendendo dichiarazioni spontanee in aula bunker nel processo in cui è imputato. Sy ha parlato prima che i giudici entrassero in camera di consiglio.