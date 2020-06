Separati dal coronavirus, Guido e Maria si riabbracciano dopo 101 giorni

Triage preventivo telefonico al parente in visita, misurazione della temperatura, dispositivi di protezione individuale, dal camice ai calzari passando per mascherina e la cuffia, sia per l'ospite che per il visitatore. E' il protocollo a cui si attengono i parenti degli ospiti del Pio Albergo Trivulzio di Milano, che ha riaperto riapre in via sperimentale le visite, che si terranno negli spazi aperti a due metri di distanza e con la presenza del medico e di un infermiere referente. "Una sensazione bellissima ritornare, non vedevo la mia mamma da 4 mesi: sta benissimo, non credevo". Sono le prime parole di Antonio Oriolano, il primo familiare entrato. Le prime parole della mamma? "Finalmente così ti riconosco", ha detto al figlio "quando ho abbassato un momento la mascherina e si è messa a piangere". "Manca ancora tanto

abbracciarla, per ora solo gomito a gomito", ha concluso.