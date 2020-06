Coronavirus, rivede l'anziana madre dopo tre mesi di ricovero

"Sono stato una delle prime vittime, sono stato tracheostomizzato, 41 giorni di ospedale, 18 di rianimazione e per fortuna sono uscito vivo". E' la drammatica testimonianza di Edoardo, un romano di 64 anni. L'uomo è stato ricoverato per mesi in gravissime condizioni per il coronavirus all'insaputa dell'anziana madre, che vive a Napoli. Ora il 64enne potrà finalmente rivederla ed abbracciarla.