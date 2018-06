Senegalese ucciso a colpi di arma da fuoco in strada nel Milanese

Un senegalese di 54 anni, Assane Diallo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco per strada a Corsico , nell'hinterland di Milano. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23:30 di sabato in via delle Querce. La vittima è stata raggiunta da sei proiettili alla testa e da altri quatto al petto, tutti esplosi a distanza ravvicinata in quella che sembra una vera e propria esecuzione. Diallo era sposato e aveva una figlia di 11 anni.

L'uomo lavorava nel settore della sicurezza, talvolta anche in locali e aveva dei piccoli precedenti penali risalenti a oltre vent'anni fa per spendita di denaro falso.



Trovata pistola vicino a luogo omicidio - Una pistola è stata trovata in uno spazio condominiale di uno stabile nei pressi di via delle Querce. Gli esami balistici stabiliranno se è la stessa che ha freddato l'immigrato, raggiunto da dieci colpi, sei dei quali alla testa. Nel frattempo sta perdendo di consistenza l'ipotesi che il delitto sia legato a un litigio che la vittima avrebbe avuto nei giorni precedenti con un uomo che, ha raccontato la moglie di Diallo, aveva anche insultato il marito con epiteti razzisti. Gli investigatori non escludono che il senegalese possa essere stato ucciso per vendetta da parte di qualcuno con cui aveva litigato per via del suo lavoro di buttafuori nei locali, oppure per questioni legate alla malavita del centro dell'hinterland milanese.